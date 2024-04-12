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Мочалкин Павел Андреевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 25.06.1822

Дата смерти

23.04.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1822

Отец: Мочалкин Андрей Савельевич

Мать: Мочалкина Матрона Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Мочалкина Акилина Павловна

Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Мочалкина Васса Павловна

Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1858

Дочь: Мочалкина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина Мария Евтеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина Христина Михайловна

Смерть
23.04.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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