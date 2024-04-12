Мочалкин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.06.1822
Дата смерти23.04.1860
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1822
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Мочалкина Акилина Павловна
Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Мочалкина Васса Павловна
Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна
Рождение ребёнка
13.02.1858
Дочь: Мочалкина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Мочалкина Мария Евтеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мочалкина Мария Евтеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1860