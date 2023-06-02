Мочалкина Мария Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалкина Мария Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

По состоянию на 1845 г. - Киселева Мария Евтеевна (вдова).
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Свиридова Феврония Дементьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Киселев Агап

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Мочалкина Акилина Павловна

Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Мочалкина Васса Павловна

Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1858

Дочь: Мочалкина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалкин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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