Мочалкина Мария Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
По состоянию на 1845 г. - Киселева Мария Евтеевна (вдова).
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Свиридова Феврония Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Киселев Агап
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Мочалкина Акилина Павловна
Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Мочалкина Васса Павловна
Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1858
Дочь: Мочалкина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Мочалкин Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно