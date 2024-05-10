Мочалкина Матрона Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 25.06.1822
Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Сын: Мочалкин Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич
Смерть
Неизвестно