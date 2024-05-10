Мочалкина Матрона Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалкина Матрона Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 или 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалкин Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
Около 25.06.1822

Сын: Мочалкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825 или 1827

Сын: Мочалкин Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич

Смерть
Неизвестно

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