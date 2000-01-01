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Писанова Елена Борисовна
Писанова Елена Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1953
Пол
Женский
Отец
Писанов Борис Алексеевич
1920 г.р.
Мать
Захарова Мария Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1953
Отец:
Писанов Борис Алексеевич
Мать:
Захарова Мария Михайловна
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