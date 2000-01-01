Писанова Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писанова Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1953

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1953

Отец: Писанов Борис Алексеевич

Мать: Захарова Мария Михайловна

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