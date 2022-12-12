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Захарова Мария Михайловна

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Место рождения

Пуповка, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуповка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1934

Сын: Тимошенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тимошенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович

Бракосочетание
1949

Муж: Писанов Борис Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Киевский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.01.1950

Дочь: Писанова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Писанов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
29.05.1953

Дочь: Писанова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Писанов Борис Алексеевич

Смерть
06.04.1966
Москва, город федерального значения Москва
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