Захарова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти06.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1934
Сын: Тимошенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тимошенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович
Бракосочетание
1949
Киевский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.01.1950
Дочь: Писанова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Писанов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1953
Дочь: Писанова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Писанов Борис Алексеевич
Смерть
06.04.1966