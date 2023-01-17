Писанов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисанов Борис Алексеевич

Писанов Борис Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Жена: Захарова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Киевский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.01.1950

Дочь: Писанова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.1953

Дочь: Писанова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close