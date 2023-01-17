Писанов Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Москва, город федерального значения Москва
Киевский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.01.1950
Дочь: Писанова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.05.1953
Дочь: Писанова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно