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Ульянов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Ульянов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Ульянова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ульянов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ульянова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Ульянова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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