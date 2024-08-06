Ульянов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Ульянов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Ульянова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ульянов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ульянова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Ульянова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ульянова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно