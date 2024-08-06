Ульянова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Ульянова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ульянов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ульянова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Ульянова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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