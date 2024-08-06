Ульянова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Ульянова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ульянов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ульянова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Ульянова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно