Рамазанова Рисалат Бадрудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Мать: Гаджиева Патимат (Х1ажис Бат1инт) Гаджиевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Алиев Альберт (Дибир) Гусенович

Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович

Рождение ребёнка
1997

Сын: Алиев Магомед Гусенович

Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Эльмира Гусеновна

Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Айшат Гусеновна

Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Гусен Нурудинович

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