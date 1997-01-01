Рамазанова Рисалат Бадрудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Рождение ребёнка
1987
Сын: Алиев Альберт (Дибир) Гусенович
Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович
Рождение ребёнка
1997
Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Эльмира Гусеновна
Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Айшат Гусеновна
Отец ребёнка: Алиев Гусен Нурудинович
Бракосочетание
Неизвестно