Гаджиева Патимат (Х1ажис Бат1инт) Гаджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Рамазанов Магомед Бадрудинович
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Рамазанов Загир Бадрудинович
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Зарипат Бадрудиновна
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Раисат Бадрудиновна
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Хаписат Бадрудиновна
Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно