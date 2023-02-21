Гаджиева Патимат (Х1ажис Бат1инт) Гаджиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаджиева Патимат (Х1ажис Бат1инт) Гаджиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Рамазанов Магомед Бадрудинович

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Рамазанов Загир Бадрудинович

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Зарипат Бадрудиновна

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Раисат Бадрудиновна

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Хаписат Бадрудиновна

Отец ребёнка: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Бадрудин Рамазанович

Смерть
Неизвестно
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