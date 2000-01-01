Таборская (Шапорева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таборская (Шапорева) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Шапорев Андрей

Мать: Шапорева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таборский Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Таборский Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковенко Дарья

Отец ребёнка: Таборский Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыренко Татьяна

Отец ребёнка: Таборский Сергей

Смерть
2008
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