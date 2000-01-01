Таборская (Шапорева) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Шапорев Андрей
Мать: Шапорева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таборский Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Таборский Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковенко Дарья
Отец ребёнка: Таборский Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыренко Татьяна
Отец ребёнка: Таборский Сергей
Смерть
2008