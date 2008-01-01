Таборский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаборский Сергей

Таборский Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Таборская Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таборская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковенко Дарья

Мать ребёнка: Таборская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыренко Татьяна

Мать ребёнка: Таборская Евгения

Смерть
Неизвестно
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