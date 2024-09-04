Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1926
Дата смерти09.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926
Бракосочетание
06.10.1951
Рождение ребёнка
07.07.1952
Дочь: Шапошник Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Колпащиков Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колпащиков Евгений Алексеевич
Смерть
09.08.1990
Причина смерти: отек головного мозга