Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

13.10.1926

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926

Отец: Виноградов Николай Павлович

Мать: Виноградова Екатерина Георгиевна

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
06.10.1951

Муж: Колпащиков Евгений Алексеевич

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1952

Дочь: Шапошник Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Колпащиков Евгений Алексеевич

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колпащиков Евгений Алексеевич

Смерть
09.08.1990
Слободской, город Слободской, Кировская область
Причина смерти: отек головного мозга

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