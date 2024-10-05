Виноградова Екатерина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1907
Галичского уезда, Дурцовской волости д. Козлаково крестьянина Павла Михайлова сын Николай Павлов православного вероисповедания первым браком. Возраст 19 лет. Галичского уезда, Дурцовской волости д. Х... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Виноградов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
св-во выдано 13.05.1918 (?)
Рождение ребёнка
19.07.1911
Дочь: Виноградова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Дурцовской волости д. Козлаково Николай Павлов и законная жена его Екатерина Георгиева Виноградовы оба православного вероисповедания. Восприемники: Дурцовской волости д. Козлаково крестьянина Пераск... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1913
Сын: Виноградов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Дурцовской волости, д. Козлаково, крестьянина Николая Павлова и законной жены его Екатерины Егоровой. Воспреемники: Дурцовской волости, д. Козлаково крестьянина Павла Григорьева сын Павел
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Виноградов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Дурцовской волости д. Козлаково Николай Павлов и законная жена его Екатерина Георгиева Виноградовы оба православного вероисповедания. Восприемники: Дурцовской волости, д. Козлаково крестьянин Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Виноградова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1922
Дочь: Виноградова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виноградов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Рождение ребёнка
13.10.1926
Дочь: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно