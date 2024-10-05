Виноградова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Екатерина Георгиевна

Место рождения

Холмец, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмец, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1907

Муж: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Галичского уезда, Дурцовской волости д. Козлаково крестьянина Павла Михайлова сын Николай Павлов православного вероисповедания первым браком. Возраст 19 лет. Галичского уезда, Дурцовской волости д. Х... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Виноградов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

св-во выдано 13.05.1918 (?)
Рождение ребёнка
19.07.1911

Дочь: Виноградова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Дурцовской волости д. Козлаково Николай Павлов и законная жена его Екатерина Георгиева Виноградовы оба православного вероисповедания. Восприемники: Дурцовской волости д. Козлаково крестьянина Пераск... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1913

Сын: Виноградов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Дурцовской волости, д. Козлаково, крестьянина Николая Павлова и законной жены его Екатерины Егоровой. Воспреемники: Дурцовской волости, д. Козлаково крестьянина Павла Григорьева сын Павел
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Виноградов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Дурцовской волости д. Козлаково Николай Павлов и законная жена его Екатерина Георгиева Виноградовы оба православного вероисповедания. Восприемники: Дурцовской волости, д. Козлаково крестьянин Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Виноградова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
02.08.1922

Дочь: Виноградова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виноградов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1926

Дочь: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Павлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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