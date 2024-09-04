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Колпащиков Евгений Алексеевич

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

05.09.1926

Дата смерти

?.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926

Отец: Колпащиков Алексей

Мать: Колпащикова Антонина Ивановна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
06.10.1951

Жена: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1952

Дочь: Шапошник Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна

Смерть
?.01.1971

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