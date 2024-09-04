Колпащиков Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1926
Дата смерти?.01.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926
Отец: Колпащиков Алексей
Бракосочетание
06.10.1951
Рождение ребёнка
07.07.1952
Дочь: Шапошник Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колпащикова (Виноградова) Прасковья Николаевна
Смерть
?.01.1971