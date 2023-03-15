Родионова Татьяна Васильевна
Место рожденияГридино
Дата рождения1905
Дата смерти08.07.1934
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Драгов Василий
Мать: Евдокия
Гридино
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Голубева Любовь
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Стожарова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Гридино
Смерть
08.07.1934
Гридино
Причина смерти: В виду продолжительной болезни