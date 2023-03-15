Родионова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова Татьяна Васильевна

Родионова Татьяна Васильевна

Место рождения

Гридино

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Драгов Василий

Мать: Евдокия

Гридино
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Голубева Любовь

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Стожарова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Гридино
Смерть
08.07.1934
Гридино
Причина смерти: В виду продолжительной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close