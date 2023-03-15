Голубева (Родионова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Клявлина Татьяна
Отец ребёнка: Голубев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий
Отец ребёнка: Голубев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Алекей
Отец ребёнка: Голубев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Голубев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Фёдор
Смерть
1986