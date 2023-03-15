Голубева (Родионова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Родионова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Родионов Пётр Иванович

Мать: Родионова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Клявлина Татьяна

Отец ребёнка: Голубев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий

Отец ребёнка: Голубев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Алекей

Отец ребёнка: Голубев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Голубев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Фёдор

Смерть
1986
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