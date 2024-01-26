Хмелевский Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения05.02.1866 ст.
Дата смерти21.12.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1866 ст.
Бракосочетание
09.10.1885 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1886 по 1890 ст.
Дочь: Хмельнова Анна Васильева
Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.
Дочь: (Хмельнова) Мария Васильева
Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова
Смерть
21.12.1909 ст.