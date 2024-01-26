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Хмелевский Василий Филиппов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

05.02.1866 ст.

Дата смерти

21.12.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1866 ст.

Отец: Хмелевский Филипп Епифанов

Мать: Хмелевская (Башкирова) Евдокия Федорова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
09.10.1885 ст.

Жена: Хмелевская Евдокия Епифанова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1886 по 1890 ст.

Дочь: Хмельнова Анна Васильева

Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Хмельнов Яков Васильев

Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Сын: Хмельнов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.

Дочь: (Хмельнова) Мария Васильева

Мать ребёнка: Хмелевская Евдокия Епифанова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
21.12.1909 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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