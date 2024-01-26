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Хмелевская Евдокия Епифанова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Петров Епифан Косьмин

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.10.1885 ст.

Муж: Хмелевский Василий Филиппов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1886 по 1890 ст.

Дочь: Хмельнова Анна Васильева

Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Хмельнов Яков Васильев

Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Сын: Хмельнов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.

Дочь: (Хмельнова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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