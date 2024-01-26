Хмелевская Евдокия Епифанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Петров Епифан Косьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
С 1886 по 1890 ст.
Дочь: Хмельнова Анна Васильева
Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.
Дочь: (Хмельнова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Хмелевский Василий Филиппов
Смерть
Неизвестно