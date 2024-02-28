Хмелевская (Башкирова) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения20.02.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1838 ст.
Бракосочетание
28.01.1855 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.
Сын: Хмелевский Филимон (Филипп) Филиппов
Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.
Сын: Хмелевский Дмитрий Филиппов
Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.
Дочь: Никитина Матрена Филиппова
Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов
Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.
Сын: Хмелевский Василий Филиппов
Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов
Смерть
Неизвестно