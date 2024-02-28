Хмелевская (Башкирова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Башкирова) Евдокия Федорова

Место рождения

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

20.02.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1838 ст.

Отец: Башкиров Федор Федоров

Мать: Хмелевская Аграфена Сергеева

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
28.01.1855 ст.

Муж: Хмелевский Филипп Епифанов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.

Сын: Хмелевский Филимон (Филипп) Филиппов

Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.

Сын: Хмелевский Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.

Дочь: Никитина Матрена Филиппова

Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.

Сын: Хмелевский Василий Филиппов

Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Хмельнов Семен Филиппов

Отец ребёнка: Хмелевский Филипп Епифанов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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