Könönen Pekka Juhonpoika 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Könönen Pekka Juhonpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

17.12.1756

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1742 г.р.
1754 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Könönen Juho Heikinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen (Rigoin) Anna

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Könönen Juho Pekanpoika

Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna

Рождение ребёнка
06.04.1754

Сын: Könönen Matti Pekanpoika

Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna

Смерть
17.12.1756
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Könönen Erkki Pekanpoika

Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna

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