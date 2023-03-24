Könönen Pekka Juhonpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти17.12.1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Könönen Juho Heikinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen (Rigoin) Anna
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna
Рождение ребёнка
06.04.1754
Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna
Смерть
17.12.1756
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Könönen (Rigoin) Anna