Könönen (Rigoin) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika
Рождение ребёнка
06.04.1754
Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно