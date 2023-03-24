Könönen (Rigoin) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Rigoin) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
1754 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Könönen Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika

Рождение ребёнка
06.04.1754

Сын: Könönen Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Könönen Erkki Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Juhonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Pekka Juhonpoika

Смерть
Неизвестно
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