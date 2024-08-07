Куляшов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Куляшов Иван Мартынович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куляшова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Куляшова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Куляшова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Куляшова) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Куляшова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно