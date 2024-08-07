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Куляшова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куляшов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Куляшов Иван Петрович

Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Куляшов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Куляшова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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