Куляшова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Куляшова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Куляшов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно