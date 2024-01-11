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Ерегин Семен Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

11.11.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Ерегин Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Рыжова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Ерегин Тимофей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Обрескова Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.11.1888 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 от старости https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#235
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