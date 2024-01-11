Ерегин Семен Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти11.11.1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Ерегин Федот
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Рыжова Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Обрескова Мария Семеновна
Смерть
11.11.1888 ст.
Запись № 16 от старости https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#235