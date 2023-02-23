Атякшева Софья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева Софья Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1845

Сын: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.04.1846

Сын: Атякшев Семен Иванович

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1848

Сын: Атякшев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1860

Дочь: Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1862

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.12.1866

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атякшев Иван Петрович

Смерть
28.04.1899
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