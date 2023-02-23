Атякшева Софья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти28.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1845
Сын: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1846
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1848
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1860
Дочь: Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1862
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.12.1866
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1899