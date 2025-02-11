(Атякшева) Варвара Ивановна
женский, родилась 29.11.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.11.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАтякшев Иван Петрович1825 г.р.
МатьАтякшева Софья Фролова1825 г.р.
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Рождение
29.11.1850
Отец: Атякшев Иван Петрович
Мать: Атякшева Софья Фролова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.11.1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область