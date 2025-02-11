(Атякшева) Варвара Ивановна 29.11.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

(Атякшева) Варвара Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.11.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.11.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Атякшев Иван Петрович1825 г.р.
Мать
Атякшева Софья Фролова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1850

Отец: Атякшев Иван Петрович

Мать: Атякшева Софья Фролова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.11.1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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