Осокин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Василий Павлович

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Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Призыв на военную службу
11.11.1941
Москва, город федерального значения Москва
Пропал без вести (военное)
26.01.1943
Смерть
Неизвестно

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