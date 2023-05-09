Осокин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осокина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
11.11.1941
Пропал без вести (военное)
26.01.1943
Смерть
Неизвестно