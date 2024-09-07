Бергаев Александр Степанович
Место рожденияСлобода Черемуховая
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смерти04.11.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Бергаев Степан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Сын: Бергаев Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.11.1908 ст.
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
от холеры