Бергаев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бергаев Александр Степанович

Место рождения

Слобода Черемуховая

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

04.11.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Бергаев Степан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Бергаев Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.11.1908 ст.
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
от холеры

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