Бергаев Василий Александрович
Место рожденияСлобода Черемуховая
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти15.05.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Бергаев Александр Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1884 ст.
Сын: Бергаев Егор (Георгий) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.05.1917 ст.
Покровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от простуды