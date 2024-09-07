Бергаев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБергаев Василий Александрович

Бергаев Василий Александрович

Место рождения

Слобода Черемуховая

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

15.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Бергаев Александр Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1884 ст.

Сын: Бергаев Егор (Георгий) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.05.1917 ст.
Покровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.