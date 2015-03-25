Юмашева (Чуканова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1932
Дата смерти25.03.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932
Рождение ребёнка
08.01.1953
Сын: Юмашев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Юмашев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1966
Сын: Юмашев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Юмашев Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2015
Аргентина