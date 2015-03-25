Юмашева (Чуканова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмашева (Чуканова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Мокрое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.11.1932

Дата смерти

25.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932

Отец: Чуканов Иван Михайлович

Мать: Чуканова Евдокия Васильевна

Мокрое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.01.1953

Сын: Юмашев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Юмашев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1966

Сын: Юмашев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Юмашев Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юмашев Геннадий Васильевич

Смерть
25.03.2015
Аргентина
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