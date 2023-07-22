Юмашев Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1966
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юмашева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Юмашева х х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев Никита Владимирович
Мать ребёнка: Юмашева х х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова х х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юмашева х Владимировна
Мать ребёнка: Власова х х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев хх хх
Мать ребёнка: Власова х х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова х х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юмашева х х