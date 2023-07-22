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Юмашев Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966

Отец: Юмашев Геннадий Васильевич

Мать: Юмашева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмашева Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Юмашева х х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев Никита Владимирович

Мать ребёнка: Юмашева х х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев х Владимирович

Мать ребёнка: Власова х х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмашева х Владимировна

Мать ребёнка: Власова х х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев хх хх

Мать ребёнка: Власова х х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова х х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юмашева х х

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