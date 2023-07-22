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Юмашев Геннадий Васильевич

Место рождения

Кытлым, Уральская обл., Тагилтского округа

Дата рождения

04.02.1926

Дата смерти

26.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926

Отец: Юмашев Василий Семенович

Мать: Прохорова Мария Ивановна

Кытлым, Уральская обл., Тагилтского округа
Рождение ребёнка
08.01.1953

Сын: Юмашев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Юмашева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1966

Сын: Юмашев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Юмашева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юмашева Анастасия Ивановна

Смерть
26.10.1991
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