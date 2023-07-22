Юмашев Геннадий Васильевич
Место рожденияКытлым, Уральская обл., Тагилтского округа
Дата рождения04.02.1926
Дата смерти26.10.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926
Отец: Юмашев Василий Семенович
Мать: Прохорова Мария Ивановна
Кытлым, Уральская обл., Тагилтского округа
Рождение ребёнка
08.01.1953
Сын: Юмашев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Юмашева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1966
Сын: Юмашев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Юмашева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1991