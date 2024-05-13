Насонова (Бровкина) Анисья Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1698
Рождение ребёнка
1699
Сын: Насонов Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Насонова) Меланья Игнатьевна
Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Насонова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович
Смерть
Неизвестно