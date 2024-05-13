Насонова (Бровкина) Анисья Пименова 1678 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНасонова (Бровкина) Анисья Пименова

Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1698

Муж: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Насонов Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Насонов Осип Игнатьевич

Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Насонова) Меланья Игнатьевна

Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Насонова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.