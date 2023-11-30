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(Насонова) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Насонов (бровкин) Игнатий Ларионович

Мать: Насонова (бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 6 об. В. Игнат Насонов 50 лет, у него жена Анисья 48 лет, у н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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