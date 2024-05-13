Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Бровкин Ларион Насонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1698
Рождение ребёнка
1699
Сын: Насонов Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Насонова) Меланья Игнатьевна
Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Насонова) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова
Смерть
Неизвестно