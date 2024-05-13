Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Насонов (Бровкин) Игнатий Ларионович

Место рождения

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Бровкин Ларион Насонович

Мать: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1698

Жена: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Насонов Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Насонов Осип Игнатьевич

Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Насонова) Меланья Игнатьевна

Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Насонова) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Насонова (Бровкина) Анисья Пименова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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