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Сырицын Даниил Стефанов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Сырицын Стефан Сафонов

Мать: Параскева Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1799

Сын: Сырицын Артемий Данилов

Мать ребёнка: Сырицына Дария Стефанова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1806

Дочь: Пелагия Данилова

Мать ребёнка: Сырицына Дария Стефанова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырицына Дария Стефанова

Смерть
Неизвестно
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