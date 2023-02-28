Сырицын Даниил Стефанов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Сырицын Стефан Сафонов
Мать: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1799
Мать ребёнка: Сырицына Дария Стефанова
Рождение ребёнка
08.10.1806
Дочь: Пелагия Данилова
Мать ребёнка: Сырицына Дария Стефанова
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырицына Дария Стефанова
Смерть
Неизвестно