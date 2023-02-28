Сырицын Артемий Данилов
Место рождения
Дата рождения23.10.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1799
Отец: Сырицын Даниил Стефанов
Мать: Сырицына Дария Стефанова
Рождение ребёнка
04.09.1820
Дочь: Елизавета Артемова
Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева
Рождение ребёнка
01.01.1823
Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева
Рождение ребёнка
26.09.1825
Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Ермолаева
Смерть
Неизвестно