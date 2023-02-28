Сырицын Артемий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырицын Артемий Данилов

Сырицын Артемий Данилов

avatar

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.10.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1799

Отец: Сырицын Даниил Стефанов

Мать: Сырицына Дария Стефанова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1820

Дочь: Елизавета Артемова

Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Сырицын Василий Артемиев

Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1825

Сын: Сырицын Иван Артемиев

Мать ребёнка: Агрипина Ермолаева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Ермолаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close