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Агрипина Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1820

Дочь: Елизавета Артемова

Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Сырицын Василий Артемиев

Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1825

Сын: Сырицын Иван Артемиев

Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырицын Артемий Данилов

Смерть
Неизвестно
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