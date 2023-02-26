Агрипина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1820
Дочь: Елизавета Артемова
Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1823
Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов
Рождение ребёнка
26.09.1825
Отец ребёнка: Сырицын Артемий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно