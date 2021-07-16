Шмидт Александр Рихардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1954
Дата смерти16.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1954
Отец: Шмидт Рихард Готфридович
Мать: Баева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1975
Дочь: Шмидт Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шмидт Галина Андреевна
Рождение ребёнка
27.04.1982
Дочь: Шмидт Елена Александровна
Мать ребёнка: Шмидт Галина Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1991
Сын: Шмидт Виталий Александрович
Мать ребёнка: Борисова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмидт Галина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Ирина
Смерть
16.07.2021