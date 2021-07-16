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Шмидт Александр Рихардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1954

Дата смерти

16.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1954

Отец: Шмидт Рихард Готфридович

Мать: Баева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1975

Дочь: Шмидт Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шмидт Галина Андреевна

Рождение ребёнка
27.04.1982

Дочь: Шмидт Елена Александровна

Мать ребёнка: Шмидт Галина Андреевна

Рождение ребёнка
05.03.1991

Сын: Шмидт Виталий Александрович

Мать ребёнка: Борисова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Ирина

Смерть
16.07.2021
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