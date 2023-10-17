Шмидт Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1991

Отец: Шмидт Александр Рихардович

Мать: Борисова Ирина

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