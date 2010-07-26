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Баева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1933

Дата смерти

26.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933

Отец: Баев Иван Иванович

Мать: Баева Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1952

Сын: Шмидт Анатолий Рихардович

Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович

Рождение ребёнка
25.11.1954

Сын: Шмидт Александр Рихардович

Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович

Рождение ребёнка
10.03.1957

Дочь: Усольцева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович

Рождение ребёнка
28.03.1959

Сын: Шмидт Владимир Рихардович

Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Рихард Готфридович

Смерть
26.07.2010
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