Баева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1933
Дата смерти26.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933
Отец: Баев Иван Иванович
Мать: Баева Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1952
Сын: Шмидт Анатолий Рихардович
Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович
Рождение ребёнка
25.11.1954
Сын: Шмидт Александр Рихардович
Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович
Рождение ребёнка
10.03.1957
Дочь: Усольцева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович
Рождение ребёнка
28.03.1959
Сын: Шмидт Владимир Рихардович
Отец ребёнка: Шмидт Рихард Готфридович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2010