Красавина (Куприна) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно