Красавина (Куприна) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина (Куприна) Наталья Ефимовна

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Место рождения

Калошино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Калошино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Красавин Иван Никитич

Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Красавин Василий Никитич

Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.

Сын: Красавин Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Красавин Никита Семёнович

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Никита Семёнович

Смерть
Неизвестно
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