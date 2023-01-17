Красавин Никита Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасавин Никита Семёнович

Красавин Никита Семёнович

avatar

Место рождения

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Красавин Семён Никитич

Мать: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Красавин Иван Никитич

Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Красавин Василий Никитич

Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.

Сын: Красавин Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close