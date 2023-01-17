Красавин Никита Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Красавин Семён Никитич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Красавина Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно