Красавин Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти11.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
10.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.
Сын: Красавин Василий Иванович
Мать ребёнка: Красавина Дарья Захаровна
Смерть
11.08.1954
Москва, город федерального значения Москва
Гипертоническая болезнь II-III ст. Нарушение кровообращения. Кардиосклероз. Коронарокардиосклероз.)