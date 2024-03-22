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Красавин Иван Никитич

Место рождения

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

11.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Красавин Никита Семёнович

Мать: Красавина Наталья Ефимовна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.11.1903 ст.

Жена: Красавина Дарья Захаровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.

Сын: Красавин Василий Иванович

Мать ребёнка: Красавина Дарья Захаровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.08.1954
Москва, город федерального значения Москва
Гипертоническая болезнь II-III ст. Нарушение кровообращения. Кардиосклероз. Коронарокардиосклероз.)
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