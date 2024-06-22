Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Туржанский Иосиф
Мать: Туржанская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайкина Галина Терентьевна
Отец ребёнка: Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исайкин Виктор Терентьевич
Отец ребёнка: Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич
Смерть
Неизвестно