Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Туржанский Иосиф

Мать: Туржанская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайкина Галина Терентьевна

Отец ребёнка: Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исайкин Виктор Терентьевич

Отец ребёнка: Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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