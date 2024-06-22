Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич

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Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайкина Галина Терентьевна

Мать ребёнка: Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исайкин Виктор Терентьевич

Мать ребёнка: Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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