Исайкин (Исайко) Терентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайкина Галина Терентьевна
Мать ребёнка: Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исайкин Виктор Терентьевич
Мать ребёнка: Исайкина (Туржанская) Изобелла Иосифовна
Смерть
Неизвестно