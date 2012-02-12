Шомесов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1963
Дата смерти12.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1963
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Шомесов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Попова Елена Николаевна
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Николаевна
Смерть
12.02.2012
Красная Звезда, Киреевский муниципальный район, Тульская область