Шомесов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомесов Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1963

Дата смерти

12.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1963

Отец: Шомесов Николай Кузьмич

Мать: Шомесова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Шомесов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Попова Елена Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Николаевна

Смерть
12.02.2012
Красная Звезда, Киреевский муниципальный район, Тульская область
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