Шомесов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1985
Рождение ребёнка
30.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулимова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
16.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулимова Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулимова Анна Викторовна