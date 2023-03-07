Шомесов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомесов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.11.1985

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1966 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1985

Отец: Шомесов Евгений Николаевич

Мать: Попова Елена Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гулимова Анна Викторовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гулимова Анна Викторовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулимова Анна Викторовна

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