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Шомесов Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1939

Дата смерти

09.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1939

Отец: не указан

Мать: Шомесова Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.09.1963

Сын: Шомесов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Шомесова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шомесова Валентина Ивановна

Смерть
09.12.2003
Красная Звезда, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похоронен на Новосельском кладбище
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