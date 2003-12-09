Шомесов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1939
Дата смерти09.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1963
Сын: Шомесов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Шомесова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2003
Красная Звезда, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похоронен на Новосельском кладбище